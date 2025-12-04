Acer Iconia V12 vorgestellt

Das Acer Iconia V12 ist ein solides Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf und kann derzeit für rund 250 Euro erworben werden.

Die Ausstattung bieet einen schnellen Prozessor, 12 Zoll IPS-Display, 256 GB Speicher, Android 15, Bluetooth und WLAN. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt worden.

Ausstattung Acer Iconia V12

Das verbaute IPS-Display des Acer Iconia V12 Tablets arbeitet mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte. Eine Bedienung mit einem Stylus ist möglich, zum Beispiel für Zeichnungen, Skizzen oder Notizen.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein MediaTek MT8781 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM in dem Tablet, was ausreichend Leistung für alltägliche Aufgaben und Anwendungen bietet. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 8.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C Power Delivery 2.0 wird der Akku des Acer Iconia V12 innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Auf der Vorderseite befindet sich eine 5 MP Frontkamera für Videoanrufe und Selfies, während für Videoaufnahmen eine 8 MP Hauptkamera zur Verfügung steht.

Der Kommunikationsbereich besteht aus Wi-Fi 6.0 und Bluetooth 5.4 für eine reibungslose drahtlose Kommunikation, Surfen im Internet, Streaming oder dem Anschluss eines Bluetooth-Lautsprechers. Das aktuelle Android 15 ist als Betriebssystem installiert worden.

Im Handel kann das preiswerte Acer Iconia V12 für ca. 250 Euro erworben werden.