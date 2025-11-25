Einsteiger-Tablet Vale V12X LTE erschienen

Das neue Einsteiger-Tablet Vale V12X LTE kann bei Lidl für 279 Euro erworben werden und spricht vor allem preisbewusste Nutzer an.

Der Schwerpunkt liegt auf Arbeit, Kreativität und Unterhaltung.

Ausstattung Vale V12X LTE Tablet

Das Vale V12X LTE verfügt über ein 12,6 Zoll großes AMOLED-Display mit 2,5K-Auflösung für eine diamantscharfe Darstellung aller Bildschirminhalte, einer starken Leuchtkraft und echten Schwarz. Die Wiedergabe von Filmen, Spielen und Fotos erfolgt damit realistisch.

Integriert ist das Einsteiger-Tablet in einem rahmenlosen Gehäuse mit feinen schmalen Rand, was ihm eine Eleganz im Design verleiht. Als CPU dient ein MediaTek G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM, kombiniert mit 128 GB Speicher und der Möglichkeit, den Arbeitsspeicher auf 16 GB RAM virtuell zu verdoppeln. Der interne Speicher lässt sich mit einer microSD-Karte erweitern.

Akku, Kamera und Co.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera, die von einer 2 MP Makrokamera unterstützt wird. Selfies und Videoanrufe werden mit der 5 MP Frontkamera realisiert.

Die Akkukapazität umfasst 10.000 Milliamperestunden, womit sich die Laufzeit auf bis zu zehn Stunden beläuft. Der Akku wird per USB-C innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 15.

Vom Tablet werden 5G-WiFi, 4G-LTE, Bluetooth 5.2 und GNSS unterstützt. Die Käufer erhalten mit dem Vale V12X LTE einen aktiven Bedienstift, Ladegerät und Bedienungsanleitung dazu.