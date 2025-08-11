Neues Rugged-Tablet Fossibot DT3 vorbestellbar

Das brandneue Rugged-Tablet Fossibot DT3 kann ab sofort direkt beim Hersteller für knapp über 300 Euro vorbestellt werden.

Auf technischer Seite wird ein 5G-Modem, lange Akkulaufzeit und schneller Prozessor geboten.

Ausstattung Fossibot DT3

Das Fossibot DT3 bietet ein 10,4 Zoll großes Farbdisplay mit 1.200*2.000 Pixeln Auflösung und einer hohen Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Gegen Staub, Wasser und Stürzen ist das Rugged-Tablet durch die Schutzstandards IP68, IP69K und MIL-STD-810H resistent.

Ein MediaTek Dimensity 7300 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 21.560 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 50 Tagen Laufzeit im Bereitschaftsmodus. Mit einem maximal 66 Watt starken Netzteil wird der Akku des Fossibot DT3 innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 64 MP Hauptkamera und eine 32 MP Frontkamera steht für Videoanrufe oder Selfies bereit. Das GNSS-Modul unterstützt GPS, GLONASS und Galileo für eine mobile Navigation mit dem Tablet. Es stehen ein Fingerabdrucksensor und NFC zur Verfügung. Abgerundet wurde das Tablet mit vier Lautsprechern, Taschenlampe und einem 5G-Modem.

Vorbestellt werden kann das Fossibot DT3 ab sofort und wird ab dem 19. August 2025 an die Käufer ausgeliefert. Als Zielgruppe werden Nutzer angesprochen, die ein robustes Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.