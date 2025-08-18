Neues 5G-Tablet T Tablet 2 der Telekom gestartet

Das neue 5G-Tablet T Tablet 2 der Telekom verfügt über ein Nxtpaper-Display, bietet Stift-Unterstützung und eine gute Ausstattung.

Offeriert wird das Gerät ab sofort für 199 Euro und kann seit wenigen Tagen bestellt werden.

Ausstattung T Tablet 2

Das nagelneue T Tablet 2 ist ein 5G-Tablet mit einem 10,1 Zoll verbauten TCL Nxtpaper-Display, dessen Bedienung optional per Stift erfolgen kann. Auf dem Bildschirm können nach Herstellerangaben die Inhalte angenehm gelesen werden.

Als zentraler Computerkern arbeitet ein MediaTek MT8755 Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM in dem 5G-Tablet der Telekom. Der Prozessor bietet Unterstützung für 5G und DualSIM-Nutzung. Der interne Speicher bemisst sich auf 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Betriebssystem und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 6.000 Milliamperestunden und dürfte je nach Nutzungsverhalten in 8 bis 10 Stunden Laufzeit resultieren. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 15 Watt innerhalb weniger Stunden.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera in gleicher Auflösung bereit. In dem Tablet ist Android 15 als Betriebssystem installiert worden. Die KI Magenta AI wurde mit einer Taste in das Tablet integriert.

Die Käufer erhalten mit dem T Tablet 2 ein Perplexity Pro Abo für 1,5 Jahre, dessen Wert höher als der Kaufpreis des Tablets ist.