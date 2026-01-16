Huawei MatePad 11.5 S 2026 im Handel gestartet

Das neue Tablet Huawei MatePad 11.5 S 2026 feierte vor ein paar Wochen seine Premiere und ist ab sofort im Handel verfügbar.

Die Käufer können es für 369 Euro erwerben und bedeutet 30 Euro Ersparnis gegenüber dem UVP von 399 Euro.

Ausstattung Huawei MatePad 11.5 S 2026

Im brandneuen Huawei MatePad 11.5 S 2026 ist ein 11,5 Zoll großes augenschonendes Display mit 2.8K-Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine kristallklare Darstellung aller Inhalte integriert worden. Mit dem Stylus kann auf dem Display wie auf echtes Papier gezeichnet oder geschrieben werden.

Ein Kirin T92C Hexacore-Prozessor mit zehn Rechenkernen dient in Kombination mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des Huawei MatePad 11.5 S 2026 beträgt 8.800 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku ist mit 40 Watt innerhalb kurzer wieder schnell aufgeladen. Per WLAN wird sich ins Internet eingewählt und mit Bluetooth lassen sich externe Geräte wie eine Tastatur an das Tablet anschließen.

Interessierte Käufer erhalten das Huawei MatePad 11.5 S 2026 für 369 Euro einzeln und mit Tastatur werden 469 Euro zur Markteinführung berechnet. Der Stylus M-Pencil Pro kostet 30 Euro.

Zur Auswahl steht das Tablet in den zwei Gehäusefarben Space Gray und Grün. Als Zielgruppe werden vor allem Kreative angesprochen.