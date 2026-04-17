Neues Mittelklasse-Tablet TCL Tab A1 Plus erschienen

Seit Donnerstag ist das neue Tablet TCL Tab A1 Plus für 249 Euro erhältlich und bietet eine gute Ausstattung als Gegenleistung.

Als Zielgruppe werden preisbewusste Nutzer angesprochen.

Ausstattung TCL Tab A1 Plus

Bei 12,2 Zoll Größe arbeitet das IPS-Display des TCL Tab A1 Plus mit 2.400*1.600 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildfrequenz und 550 Nits Helligkeit. Die Bedienung kann mit dem TCL T-Pen 2 erfolgen, der eine Druckerkennung besitzt und entweder mit harter oder weicher Spitze nutzbar ist.

Ein Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 6 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der Flashspeicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Das TCL Tab A1 Plus hat einen 8.000 Milliamperestunden starken Akku für maximal 60 Tage Laufzeit im Bereitschaftsmodus. Per USB-C wird der Akku mit höchstens 20 Watt relativ schnell wiederaufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite steht eine 8 MP Hauptkamera bereit und für Videoanrufe eine 5 MP Frontkamera. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 5 abgedeckt. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 16 mit Multitasking-Funktionen und der Option das Tablet als Display für ein Notebook einzusetzen.

Im Handel kann das TCL Tab A1 Plus ab sofort für 249 Euro erworben werden.