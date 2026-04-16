Einsteiger-Tablet Vale V12E LTE-8128 preiswert bei Lidl

Im Lidl Onlineshop ist das Einsteiger-Tablet Vale V12E LTE-8128 derzeit mit 40 Prozent Rabatt für 179,00 Euro erhältlich.

Die Käufer erhalten ein Tablet mit solider Ausstattung zur Nutzung im Alltag.

Ausstattung Vale V12E LTE-8128

Das verbaute 12 Zoll große Farbdisplay arbeitet mit 2K-Auflösung und als zentrale Recheneinheit im Vale V12E LTE-8128 dient ein Unisoc 8-Core Octacore-Prozessor dessen acht Kerne von 8 GB RAM und einem Grafikchipsatz unterstützt werden.

Der interne Speicher beträgt 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.0, WiFi und LTE, weshalb das Tablet vielseitig einsetzbar ist. Das Gehäuse wurde vollständig aus Metall gefertigt.

Akku, Kamera und Co.

Auf der Gehäusevorderseite des Vale V12E LTE-8128 Tablet ist eine 5 MP Frontkamera für Videoanrufe oder Selfies integriert. Die Hauptkamera auf der Rückseite arbeitet mit 8 MP Auflösung und Autofokus.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 8.000 Milliamperestunden für acht bis zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird innerhalb weniger Stunden per USB-C vollständig aufgeladen. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden.

Das Vale V12E LTE-8128 ist für 179,00 Euro im Lidl Onlineshop erhältlich und hat vorwiegend preisbewusste Anwender als Zielgruppe.