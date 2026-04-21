Blackview Zeno 10 5G-Tablet mit Tastatur vorgestellt

Das Tablet Blackview Zeno 10 unterstützt 5G und bietet eine Tastatur, was derzeit im MediaMarkt Onlineshop für 169 Euro angeboten wird.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das 5G-Tablet für Einsteiger empfehlenswert.

Ausstattung Blackview Zeno 10

Das 11 Zoll große IPS-Display des Blackview Zeno 10 arbeitet mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und einer soliden Helligkeit.

Als zentrale Recheneinheit dient ein Unisoc Tiger T8200 5G Octacore-Prozessor, dessen acht Kerne von 8 GB RAM unterstützt werden. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann.

Kamera, Betriebssystem und Co.

Das Blackview Zeno 10 verfügt über eine 16 MP Hauptkamera auf der Rückseite und bietet eine 13 MP Frontkamera für Videoanrufe oder Selfies. Eine Gesichtserkennung steht zur Verfügung. Android 15 wurde als Betriebssystem installiert.

Die Akkukapazität beträgt 8.800 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und sollte der Akku leer sein, wird er per USB-C mit maximal 18 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Der Kommunikationsbereich unterstützt Bluetooth 5.0, WLAN, LTE und 5G, weshalb das Tablet vielseitig einsetzbar ist. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galileo und Beidou bereit. Mit der beigelegten Tastatur lässt sich das Blackview Zeno 10 als kleines Notebook verwenden.

Im MediaMarkt Onlineshop ist das Blackview Zeno 10 für 169 Euro erhältlich.