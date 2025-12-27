Huawei MatePad 11.5 2026 bietet 120 Hertz Display

Das Huawei MatePad 11.5 2026 ist eine Neuauflage des beliebten Tablets, was ein 120 Hertz Display, 10.100 Milliamperestunden starken Akku und flaches Metallgehäuse bietet.

Die Markteinführung erfolgt als erstes in China und später weltweit, doch Informationen zur internationalen Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.

Ausstattung Huawei MatePad 11.5 2026

Beim verbauten 11,5 Zoll bemessenden IPS-Display des neuen Huawei MatePad 11.5 2026 wird mit 2.456*1.600 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 600 Nits Helligkeit gearbeitet.

Ein HiSilicon Kirin T82B Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 bzw. 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beträgt wahlweise 128 oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Auf der Gehäuserückseite des Huawei MatePad 11.5 2026 befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videotelefonate steht eine 8 MP Frontkamera bereit.

Die Akkukapazität umfasst 10.100 Milliamperestunden für bis zu 14 Stunden Laufzeit mit einer Aufladung. Per USB-C wird der Akku mit maximal 40 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Als Betriebssystem ist HarmonyOS 5.1 installiert worden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit vier Lautsprechern, einem dünnen Metallgehäuse, Bluetooth und WLAN.

In China ist das neue Huawei MatePad 11.5 2026 mit 8 GB RAM und 128 GB Flashspeicher für umgerechnet rund 220 Euro erhältlich. Die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB kostet weniger als 320 Euro und die dritte Ausführung mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kostet unter 350 Euro. Wann und zu welchen Preisen das Tablet in Deutschland und anderen Ländern erscheint, darüber veröffentlichte Huawei noch keine Informationen.