Neues handliches Tablet Hanspree Lumo

Der chinesische Hersteller Hannspree hat mit dem Lumo ein neues handliches Tablet mit einem reflektiven LCD-Display vorgestellt.

Im Handel kann es ab sofort für rund 369 Euro erworben werden.

Ausstattung Hannspree Lumo

Das neue kompakte Tablet Hannspree Lumo verfügt über ein rLCD-Display und ist ein reflektiver Bildschirm, der mit 7,8 Zoll Größe, 1.024*768 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz arbeitet. Eine Hintergrundbeleuchtung fehlt, doch eine optionale Frontbeleuchtung lässt sich aktivieren, um Inhalte auch bei Dunkelheit besser sehen zu können.

Die Bedienung des Displays kann auch mit einem Stylus erfolgen, anstatt die Finger zu verwenden. Alle Inhalte bleiben selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar.

Die Akkukapazität liegt bei 3.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 6,5 Stunden Laufzeit. Das Gewicht liegt bei nur 250 Gramm, weshalb das Hannspree Lumo wie eine Feder in der Hand liegt.

Prozessor, Kamera und Co.

Als zentrale Recheneinheit dient ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor, der für normale Aufgaben eine ausreichende Leistung bietet. Die Gehäuserückseite hat eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Beim Betriebssystem handelt es sich um die Android 14 Open Source Version, die auch einen Zugriff auf den Google Play Store beinhaltet. Per Bluetooth kann externe Peripherie wie eine Tastatur oder Maus an das Tablet angeschlossen werden.

Das Hannspree Lumo ist seit kurzem für rund 369 Euro auf dem Markt verfügbar.