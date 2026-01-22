Leistungsstarkes Tablet Lenovo Yoga Tab Plus

Das Tablet Lenovo Yoga Tab Plus bietet einen schnellen Prozessor brillantes Display und KI für anspruchsvolle Nutzer.

Im Handel kann das Modell derzeit günstig erworben werden.

Ausstattung Lenovo Yoga Tab Plus

Das verbaute Puresight Pro Display arbeitet bei 13 Zoll Größe mit einer 3K-Auflösung, 900 Nits Helligkeit und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Bei direkter Sonneneinstrahlung und schwachen Licht bleibt der Bildschirm leicht ablesbar.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem flinken Tablet. Die integrierte KI Lenovo AI Now läuft direkt auf dem Gerät, wodurch Nutzer von einem hohen Datenschutz profitieren, weil die KI-Verarbeitung örtlich statt auf einem Server erfolgt.

Akku, Speicher und Co.

Der interne Speicher beläuft sich auf 256 GB, der mit einer MicroSD-Karte erweitert werden kann. Die Akkukapazität reicht für bis zu zehn Stunden Laufzeit, wobei der Akku mit maximal 45 Watt in kurzer Zeit wieder vollständig aufgeladen werden kann.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera in gleicher Auflösung zur Verfügung. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN abgedeckt.

Als optionales Zubehör sind der Stylus Tab Pen Pro und eine Tastatur erhältlich, die das Lenovo Yoga Plus 2025 in ein kleines Notebook verwandeln. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 14 und der Hersteller verspricht Updates bis Android 17, weshalb das Tablet als zukunftssicher gilt.