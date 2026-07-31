Asus Pad T3201 auf den Markt erschienen

Das neue Tablet Asus Pad T3201 wurde heute auf dem indischen Markt gelauncht und bietet eine sehr gute Ausstattung für umgerechnet rund 570 Euro.

Technisch wartet es mit enem 144 Hertz OLED-Display, langer Akkulaufzeit, 13 MP Hauptkamera und schnellen Achtkern-Prozessor auf.

Ausstattung Asus Pad T3201

Das verbaute 12,2 Zoll große Tandem-OLED-Display arbeitet mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholrate und bis zu 2.000 Nits Helligkeit.

Ein MediaTek Dimensity 8300 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit im Asus Pad T3201. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 9.000 Milliamperestunden für acht bis zehn Stunden Laufzeit. Der Akku lässt sich mit bis zu 45 Watt schnell aufladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Videoanrufe oder Selfies steht eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung. Als Betriebssystem ist Android 16 auf dem Tablet installiert worden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit vier Lautsprechern, Bluetooth 5.3 und WiFi 6E.

Bei Asus India ist das Asus Pad T3201 ab sofort mit 128 GB für umgerechnet rund 570 Euro und die zweite Variante mit 256 GB für ca. 630 Euro in der Farbe Pure White erhältlich. Wann und zu welchen Preis das Tablet eventuell weltweit erscheint ist nicht bekannt.