Neues Gaming-Tablet Redmagic Astra 2 erschienen

Das neue Gaming-Tablet Redmagic Astra 2 ist in den zwei Farben Starfrost und Eclipse ab 699 Euro.

Auf der technischen Seite bietet es ein OLED-Display, schnellen Octacore-Prozessor und lange Akkulaufzeit.

Ausstattung Redmagic Astra 2

Das verbaute OLED-Display des Redmagic Astra 2 arbeitet bei 9,06 Zoll Größe mit 2.400*1.504 Pixeln Auflösung, 185 Hertz Bildwiederholfrequenz, 2.000 Hertz Touch-Abtastrate und 1.600 Nits Helligkeit. Vor Kratzern schützt ein Corning Gorilla Glass.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB oder 16 GB RAM. Das AquaCore Kühlsystem 2.0 sorgt mit 12 Lagen wie eine große Dampfkammer, Graphen, Kupferfolie und Liquid Metal 3.0 für eine gute Kühlung.

Der interne Speicher liegt bei 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Betriebssystem

Die Akkukapazität beträgt 8.300 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und aufgeladen wird der Akku mit einer 75 Watt starken Schnelllade-Funktion. Als Besonderheit steht eine integrierte Bypass-Ladefunktion.

Beim Betriebssystem handelt es sich um Redmagic OS 11.5 basierend auf Android 16. Im Kommunikationsbereich werden die Standards Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 7 abgedeckt. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einer IP54-Zertifizierung, RGB-Licht, Magic Key, Stereo-Doppellautsprecher, 13 MP Hauptkamera und 9 MP Frontkamera.

Interessierte anspruchsvolle Spieler können das Redmagic Astra 2 ab 699 Euro in den zwei Farben Starfrost (Silber) und Eclipse (Schwarz) erwerben.