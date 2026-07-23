Neues Mittelklasse-Tablet Honor Pad X9 Max erschienen

Das Honor Pad X9 Max ist ein neues Mittelklasse-Tablet mit einem 120 Hertz LCD-Display, vier Lautsprechern und langer Akkulaufzeit.

Eine Tastaturhülle verwandelt das Tablet in ein kleines Notebook.

Ausstattung Honor Pad X9 Max

Das verbaute 13 Zoll LCD-Display des Honor Pad X9 Max arbeitet mit 2.500*1.560 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 700 Nits Helligkeit.

Ein Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 Octacore-Prozessor mit wahlweise 4 GB oder 6 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit.

Der interne Speicher umfasst 128 oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Eingebettet ist das Tablet in einem Unibodygehäuse aus Aluminium. Mit einer Tastaturhülle lässt es sich als Notebookersatz verwenden.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 10.100 Milliamperestunden für bis zu 16 Tage Videowiedergabe und drei Monate Laufzeit im Bereitschaftsmodus. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 45 Watt per USB-C innerhalb weniger Stunden. Die vier Lautsprecher unterstützen HiFi-Sound und haben eine IMAX Enhanced Zertifizierung für eine kristallklare Audiowiedergabe.

Auf der Gehäusevorderseite ist eine 5 MP Frontkamera für Videoanrufe oder Selfies verfügbar, während die Hauptkamera mit der gleichen Auflösung arbeitet. Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.1 und WiFi 5. Als Betriebssystem ist MagicOS 10 basierend auf Android 16 installiert worden.

In Deutschland ist das Honor Pad X9 Max bereits aufgeführt, jedoch fehlen aktuell noch die Preise. Zur Auswahl steht das Tablet mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher oder 6 GB RAM und 256 GB Speicher.