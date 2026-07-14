Huawei MatePad Air 2026 gestartet

Das Huawei MatePad Air 2026 wurde gelauncht und bietet ein 144 Hertz OLED-Display, was eine PaperMatte-Oberfläche aufweist und sich in einem flachen Alugehäuse befindet.

Als Zielgruppe werden vor allem anspruchsvolle Nutzer angesprochen.

Ausstattung Huawei MatePad Air 2026

Das OLED-Display des neuen Huawei MatePad Air 2026 arbeitet bei 12 Zoll Größe mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1.200 Nits HDR-Höchsthelligkeit und einer kompletten DCI-P3-Farbraumabdeckung. Integriert wurde das Tablet in einem 509 Gramm leichten Aluminiumgehäuse.

Die PaperMatte-Oberfläche soll nach Herstellerangaben zu einer spürbaren Reduzierung der Reflexionen führen und einem papierähnlichen Feeling beim Schreiben mit dem optional verfügbaren Huawei M-Pencil Pro bieten.

Lange Akkulaufzeit

Eine volle Akkuladung reicht für bis zu 10 Stunden HDR Videostreaming und 16 Stunden lokalen Videoplayback. Der Kommunikationsstandard Wi-Fi 7 wird unterstützt und per Bluetooth lässt sich eine Tastatur mit dem Tablet verbinden, wodurch das Gerät zu einem kompakten Notebook wird.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 50 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 12 MP Frontkamera bereit. Der Audiobereich umfasst sechs Lautsprecher und ein Mikrofon. Der Prozessor bietet in Kombination mit KI eine starke Leistung für fast alle Anwendungen und tägliche Aufgaben.

Wann und zu welchen Preis das brandneue Huawei MatePad Air 2026 erscheinen wird, darüber veröffentlichte Huawei noch keine Informationen.