Neues preiswertes Tablet Teclast P50 2026 gelauncht

Der asiatische Hersteller Teclast hat sein neues Einsteiger-Tablet Teclast P50 2026 auf den Markt gebracht. Auf technischer Seite werden ein flaches Gehäuse mit einem 11 Zoll großen 90 Hertz Display und starken Akku geboten.

Im Handel kann es für rund 100 Euro erworben werden.

Ausstattung Teclast P50 2026

Das verbaute IPS-Display im Teclast P50 2026 arbeitet bei 11 Zoll Größe mit 1.280*800 Pixel Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare augenfreundliche Darstellung aller Bildschirminhalte.

Ein Unisoc T7250 Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit mit einer ausreichenden Leistung, um normale Anwendungen, Aufgaben, Multimedia, Apps und Textverarbeitung bewerkstelligen zu können. Bei Bedarf ist der Arbeitsspeicher um 26 GB RAM erweiterbar. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Lange Akkulaufzeit

Die Akkukapazität umfasst 8.000 Milliamperestunden für bis zu 13 Stunden Laufzeit, weshalb das Tablet ideal für lange Sitzungen geeignet ist. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit Dual 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, Dualband-WiFi, PureSound-Audio und einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Per Bluetooth lässt sich das Teclast P50 2026 mit einer Tastatur oder Lautsprecher verbinden.

Das Teclast P50 2026 spricht vor allem preisbewusste Nutzer an, die ein vielseitiges Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.