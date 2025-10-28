Handliches E-Ink Tablet Boox Palma 2 Pro

Das neue E-Ink Tablet Boox Palma 2 Pro beeindruckt mit einem handlichen Design und passt bequem in die Hosentasche.

Beim Hersteller kann es ab sofort für 399,99 US-Dollar erworben werden.

Ausstattung Boox Palma 2 Pro

Das verbaute 6,13 Zoll große Kaleido 3 E-Ink-Display des Boox Palma 2 Pro arbeitet mit 412*824 Pixeln Auflösung bei Farbe und 824*1.648 Pixeln in Schwarz-Weiß. Die Pixeldichte beläuft sich auf 150 bzw. 300 PPI.

Ein Octacore-Prozessor dient in Zusammenarbeit mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des Boox Palma 2 Pro liegt bei 3.950 Milliamperestunden und resultiert in einer langen Laufzeit. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.1 und WiFi abgedeckt. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 16 MP Kamera mit einem LED-Blitzlicht.

Bedient wird das Tablet über den Touchscreen und einem Stylus, wodurch auch Skizzen und handschriftliche Notizen erstellt werden können. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Schwerkraftsensor, Lichtsensor und einem einstellbaren Frontlicht. Android 15 sind als Betriebssystem auf dem E-Ink-Tablet installiert worden.

Das Boox Palma 2 Pro kostet 399,99 US-Dollar, ist ab sofort im Onlinesho des Herstellers erhältlich und spricht Nutzer an, die ein kompaktes Tablet für unterwegs suchen.