Neues E-Ink-Tablet Bigme B10 bietet Farbdisplay

Der Hersteller Bigme hat mit dem Bigme B10 sein neues E-Ink-Tablet vorgestellt, was ein Farbdisplay und ab sofort für etwa 563 Euro vorbestellbar ist.

Als Zielgruppe werden Nutzer angesprochen, die ein solides Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.

Ausstattung Bigme B10

Das verbaute 10,3 Zoll bemessende Kaleido 3 E-Ink-Display des neuen Bigme B10 Tablet arbeitet mit 1.404*1.872 Pixeln Auflösung bei Farbdarstellung und 2.480*1.860 Pixeln Auflösung in Schwarz-Weiß. Eine Hintergrundbeleuchtung steht bereit, die in drei Dutzend Stufen mit warmer oder warmweißer Beleuchtung eingestellt werden kann.

Der Octacore-Prozessor wird von 8 GB RAM unterstützt und der interne Speicher beträgt 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist. Als Betriebssystem wurde Android 14 installiert und damit besteht Zugriff auf den Play Store mit seinen Millionen Apps.

Akku, Kamera und Co.

Im Kommunikationsbereich stehen ein 4G-Mobilfunkmodem, Bluetooth und WLAN zur Verfügung. Das GNSS-Modul umfasst GPS, Galileo, GLONASS und Beidou zur mobilen Navigation.

Bedient werden kann das Bigme B10 auch per Stylus mit 4.096 Druckstufen, der Zeichnen, handschriftliche Notizen und Skizzen ermöglicht. Per Fingerabdrucksensor erfolgt die Entsperrung des Tablets.

Die Akkukapazität beträgt 6.900 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und aufgeladen wird der Akku über den USB-C-Port. Bei Bedarf lässt sich mittels Bluetooth ein Headset mit dem Tablet-PC verbinden. Das optionale Tastatur-Cover verwandelt das Bigme B10 in einen praktischen Notebook-Ersatz.

Interessierte Anwender können das Bigme B10 ab sofort für ca. 563 Euro vorbestellen und erhalten es bis zum 10. Februar 2026 ausgeliefert.