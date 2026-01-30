Leichtes Tablet Lenovo Tab One vorgestellt

Das Lenovo Tab One ist ein Tablet für Einsteiger mit solider Ausstattung und spricht vorwiegend preisbewusste Nutzer an.

Im Handel kann es für rund 80 Euro erworben werden.

Ausstattung Lenovo Tab One

Das verbaute 8,7 Zoll große IPS-Display des Lenovo Tab One arbeitet mit 1.340*800 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Er unterstützt keine Bedienung mit einem Stylus, weshalb das Tablet nur eingeschränkt empfehlenswert für Kreative ist.

Ein Mediatek Helio G85 Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit, der wegen seiner relativ schwachen Leistung nur für einfache Aufgaben wie Streaming, Office und Online-Anwendungen geeignet ist. Der interne Speicher beträgt 64 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Von dem Lenovo Tab One werden GPS, Galileo, GLONASS und Beidou für eine mobile Navigation unterstützt. Als Betriebssystem wurde Android 14 auf dem Tablet installiert und Sicherheitsupdates bis März 2027 gewährleistet. Rund 14 Stunden reicht eine Akkuladung. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN abgedeckt.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Lenovo Tab One vor allem für preisbewusste Einsteiger geeignet.