Neues 5G Rugged-Tablet Ulefone Armor Pad 5 Ultra erschienen

Im Handel kann ab sofort das neue 5G Rugged-Tablet Ulefone Armor Pad 5 Ultra für rund 800 Euro erworben werden.

Das Tablet bietet eine leistungsstarke Ausstattung, Nachtsichtkamera, Projektor und hohe Akkukapazität.

Ausstattung Ulefone Armor Pad 5 Ultra

Das Ulefone Armor Pad 5 Ultra verfügt über ein 11 Zoll großes Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixeln Aufösung, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und Corning Gorilla Glass 3 Schutzglas. Gegenüber Fingerabdrücken ist der Bildschirm resistent.

Ein MediaTek Dimensity 7400X Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Rugged-Tablet. Der interne Speicher umfasst 512 GB, der mit einer microSD-Karte auf maximal 2 TB erweitert werden kann.

Kamera, Akku und Co.

Die Hauptkamera des Ulefone Armor Pad 5 Ultra arbeitet mit 64 MP Auflösung, während die Zweitkamera auf der Rückseite eine Nachtsichtfunktion bietet. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 32 MP Frontkamera bereit.

Bei einer Akkukapazität von 24.200 Milliamperestunden ergeben sich bis zu 1662 Stunden Laufzeit im Bereitschaftsmodus und maximal 109 Stunden Gesprächszeit. Nach kurzer Zeit ist der Akku mit 120 Watt flink aufgeladen.

Als Besonderheit steht ein Beamer zur Verfügung, der auf die Wand eine Projektion von 960*540 Pixeln Auflösung wirft und maximal 200 Lumen Leuchtkraft bietet. Vor Kratzern, Stößen, Staub, Wasser und Temperaturschwankungen ist das Tablet gut geschützt.

Zur Markteinführung kann das neue widerstandsfähige Ulefone Armor Pad 5 Ultra für rund 675 Euro bestellt werden.