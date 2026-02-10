Neuer E-Reader PocketBook InkPad One

Das PocketBook InkPad One ist ein neuer E-Reader für 299 Euro mit einem 10,3 Zoll E-Ink-Mobius Display.

Die Nutzer profitieren von einer Notizfunktion und einem System ohne Shop-Anbindung.

Ausstattung PocketBook InPad One

Das verbaute 10,3 Zoll große E-Ink-Mobius-Display des PocketBook InkPad One arbeitet blendfrei mit 1.404*1.872 Pixeln Auflösung, 226 PPI Pixeldichte und 16 Graustufen, weshalb die Inhalte selbst bei direkter Sonneneinstrahlung optimal gelesen werden können. Mit dem adaptiven Smartlight wird das Display per Automatik an die bestehenden Lichtverhältnisse angepasst.

Als CPU dient ein Rockchip RK3566 Quadcore-Prozessor mit 2 GB RAM, was ausreichend für die Anwendungsbereiche des E-Readers ist. Der interne Speicher beträgt 32 GB, der nicht erweitert werden kann.

Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Linux und ist ein offenes System, wodurch das Tablet nicht an einen bestimmten Shop bzw. Plattformen gebunden ist.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität umfasst 3700 Milliamperestunden und resultiert in einer wochenlangen Laufzeit. Von dem PocketBook InkPad One werden die E-Book-Formate ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, AZW, CBR, AZW3 und CBZ unterstützt.

Auf dem E-Reader lassen sich Bilder der Dateiformate JPEG, PNG, TIFF und BMP anschauen. Die Hörbücherformate M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3 und M3.ZIP können wiedergegeben werden.

Die Anwendungen RSS News, Scribble, Library, Browser, Gallery, Notes, Calculator, Book store, Klondike, Dictionary, Sudoku, Chess, Audio Books und Music Player sind verfügbar.

Abgerundet wurde der PocketBook InkPad One mit einer Schreibfunktion, bei dem per aktiven Stylus im E-Book Randnotizen geschrieben, Passagen markiert oder Gedanken zu einem gelesenen Werk verfasst werden können.

Direkt beim Hersteller ist das PocketBook InkPad One ab sofort für 299 Euro in der Gehäusefarbe Matte Black erhältlich.