Murena Volla Tablet setzt auf Privatsphäre

Das Murena Volla Tablet hat seinen Fokus auf Privatsphäre ausgerichtet, weil /e/OS basierend auf Android 14 als Betriebssystem installiert wurde.
Technisch stimmt das Modell mit dem Volla Tablet 2025 überein.
Ausstattung Murena Volla Tablet
Auf dem verbauten 12,6 Zoll IPS-Display des Murena Volla Tablet wird mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung gearbeitet. Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit.
Der interne Flashspeicher beträgt 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Die Gehäuserückseite hat eine 13 MP Hauptkamera integriert und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.
Akku und Kommunikation
Die Akkukapazität beläuft sich auf 10.000 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth, WLAN und LTE. Basierend auf Android 14 läuft /e/OS als Betriebssystem auf dem Murena Volla Tablet.
Der Schwerpunkt liegt auf der Privatsphäre der Anwender, denn Google-Dienste fehlen und Cloud-Dienste sind entfernt worden. Der Großteil der Apps sind Open Source-Programme.
Im Murena-Onlineshop ist das Murena Volla Tablet für 698 Euro erhältlich und für 50 Euro gibt es einen Stylus.
