Handliches Gaming-Tablet Xiaomi Black Shark vorgestellt

Auf der weltweiten Black Shark-Website ist das neue handliche Gaming-Tablet Xiaomi Black Shark gelistet.

Eine Markteinführung in Deutschland scheint möglich zu sein.

Ausstattung Xiaomi Black Shark

Das verbaute 8,8 Zoll große Farbdisplay des Xiaomi Black Shark arbeitet mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Als zentrale Recheneinheit läuft ein aktueller Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octacore-Prozessor mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher beträgt 256 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität im Xiaomi Black Shark Gaming-Tablet liegt bei 7.300 Milliamperestunden, was in bis zu 10,3 Stunden Laufzeit beim Internet-Surfen, 7 Stunden Videospielzeit, 5,6 Stunden Gaming und 76 Stunden Musikhören resultiert.

Im Kommunikationsbereich stehen Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6 zur Verfügung, weshalb der Nutzer mobil optimal verwenden und externes Zubehör wie eine Tastatur, Maus oder Lautsprecher per Bluetooth anschließen kann. Die KI Google Gemini steht einem bei Bedarf mit intelligenten Tools.

Die Zielgruppe des Xiaomi Black Shark sind anspruchsvolle Spieler, die ein kompaktes Tablet für unterwegs suchen.