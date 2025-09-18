Lenovo Yoga Tab ab sofort in Deutschland erhältlich

Das neue Lenovo Yoga Tab kann seit heute für 499 Euro direkt bei Lenovo Deutschland erworben werden.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 und schnelles Display sind verbaut worden.

Ausstattung Lenovo Yoga Tab

Das verbaute 11,1 Zoll große IPS-Panel des neuen Lenovo Yoga Tab arbeitet mit 3.200*2.000 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 600 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Inhalte. Bei HDR-Inhalten beläuft sich die Helligkeit nach Herstellerangaben auf 800 Nits.

Vor Kratzern schützt ein Gorilla Glass 7i, womit das Tablet auch einen kleinen Sturz überstehen und am Strand verwendet werden kann. Zur Audiowiedergabe stehen vier Lautsprecher bereit. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt worden.

Akku, Prozessor und Co.

Als zentrale Recheneinheit dient ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octaocre-Prozessor in dem Lenovo Yoga Tab. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 12 GB RAM und die CPU bietet genug Leistung für anspruchsvolle Aufgaben, wie der Bild- und Videobearbeitung oder Grafikdesign.

Die Akkukapazität umfasst 8.860 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zwölf Stunden Laufzeit. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 15. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 und USB-C 3.0 abgedeckt.

Bei Lenovo Deutschland ist das flinke Lenovo Yoga Tab mit 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher für 499 Euro bestellbar. Der Lieferumfang beinhaltet auch den Lenovo Tab Pen Pro. Das Bundle mit der Tastaturhülle kostet 578 Euro.