Linux-Tablet Juno Tab 4 jetzt vorbestellbar

Eine Vorbestellung des neuen Linux-Tablets Juno Tab 4 ist seit wenigen Tagen möglich und kann eine Alternative zum iPad oder Android-Tablets sein.

Der Preis für das gut ausgestattete Tablet beläuft sich umgerechnet auf etwa über 1.100 Euro. Nach Deutschland wird es mit Einfuhrumsatzsteuer importiert.

Ausstattung Juno Tab 4

Das Linux-Tablet Juno Tab 4 bietet ein 13 Zoll großes IPS-Display mit 1.600*2.560 Pixeln Auflösung, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz und ermöglicht die Bedienung per Stylus.

Ein Intel Core Ultra 5 115U dient in Kombination mit 16 GB RAM Arbeitsspeicher als zentrale Recheneinheit. Der interne SSD-Speicher umfasst 256 GB, der einfach ausgetauscht werden kann. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung.

Kamera, Akku und Co.

Auf beiden Gehäusenseiten ist je eine 5 MP Kamera verbaut worden. Im Kommunikationsbereich des Juno Tab 4 werden Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 abgedeckt. Der Anschlussbereich setzt sich aus zwei USB-C 3.1 Ports und einem USB-A 3.0 Anschluss zusammen.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Stereolautsprecher, Mikrofon, zwei Lüfern und 42 Wattstunden starken Akku. Aufgeladen wird das Tablet mit einem 65 Watt Ladegerät. Als Betriebssystem ist Debian installiert worden.

Im Lieferumfang sind das praktische Juno Tab 4, eine abnehmbare Tastatur und Stylus enthalten. Die Auslieferung startet rund drei Monate nach Ende des Vorbestellzeitraums, weshalb erste Geräte in der Mitte des vierten Quartals beim Kunden eintreffen könnten.