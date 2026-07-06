Preiswertes Tablet Lenovo Tab M10 Gen 3

Das neue Tablet Lenovo Tab M10 Gen 3 richtet sich mit seiner guten Ausstattung und günstigen Preis an Familien, Studenten und preisbewusste Anwender.

Vor allem für Streaming, Gaming und mobiles Arbeiten ist es geeignet.

Ausstattung Lenovo Tab M10 Gen 3

Das verbaute 10,1 Zoll große Display des Lenovo Tab M10 Gen 3 arbeitet mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte auf dem Tablet.

Ein Mediatek Helio G25 oder alternativ G37 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 3 bzw. 4 GB RAM. Ausreichen für Streaming, ältere Spiele, Surfen und mobiles Arbeiten. Per Bluetooth kann eine Tastatur angeschlossen und das Tablet-PC in ein kleines Notebook verwandelt werden.

Akku, Kamera und Co.

Auf der Gehäuserückseite steht die 8 MP Hauptkamera bereit, während für Selfies und Videoanrufe eine 5 MP Frontkamera wartet. Die beiden Lautsprecher unterstützen Dolby Atmos, womit eine geschmeidige Klangwiedergabe gewährleistet wird.

Die Akkukapazität umfasst 5.000 Milliamperestunden für maximal zehn Stunden Laufzeit bei Videowiedergabe. Aufgeladen wird der Akku innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer Speicherkarte deutlich erweitert werden kann. Als Betriebssystem ist Android 11 installiert worden.

Im Handel kann das Lenovo Tab M10 Gen 3 je nach Ausführung für 190 bis 250 Euro erstanden werden.