Lidl bietet 10 Zoll LTE-Tablet Vale Tablet10 zum Sparpreis an

Seit dem heutigen Donnerstag ist das 10 Zoll große LTE-Tablet Vale Tablet10 für 79,99 Euro erhältlich und entspricht 46 Prozent Ersparnis gegenüber dem unverbindlichen Preis.

Vor allem preisbewusste Nutzer und Einsteiger werden mit dem Modell angesprochen.

Ausstattung Vale Tablet10

Das Vale Tablet10 verfügt über ein IPS-Farbdisplay von 10 Zoll Größe und 1.280*800 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte. Der interne Speicher umfasst 64 GB, der mit einer microSD-Karte ausgebaut werden kann

Als zentrale Recheneinheit wurde ein Unisoc T606 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher in das Tablet verbaut. Der Arbeitsspeicher besteht aus 4 GB realen RAM und 4 GB geteilten Speicher.

Geeignet für klassische Anwendungen wie Internet-Surfen, Streaming oder E-Mail, während Bild- und Videobearbeitung sich damit nur schwer bewerkstelligen lassen.

Akku und Kommunikation

Im Kommunikationsbereich des Vale Tablet10 wird besonders LTE hervorgehoben, womit das Tablet unterwegs vielseitig mobil eingesetzt werden kann. Neben LTE stehen auch Bluetooth und WLAN zur Verfügung.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einer soliden Akkukapazität, einem USB-C Port und 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 15.

Interessierte Nutzer können das Vale Tablet10 bis zum 13. Dezember 2025 bei Lidl für 79,99 Euro erwerben.