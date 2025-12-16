Huawei MatePad 11.5 S Neuauflage bietet bessere Ausstattung

Das beliebte Huawei MatePad 11.5 S verfügt in seiner Neuauflage eine verbesserte Ausstattung und wird für 479 Euro angeboten.

Als günstige iPad-Alternative werden preisbewusste Nutzer angesprochen, die ein leistungsstarkes Tablet suchen.

Ausstattung Huawei MatePad 11.5 S

Das verbaute 11,5 Zoll bemessende IPS-Display des neuen Huawei MatePad 11.5 S 2026 arbeitet mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 500 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung sämtlicher Bildschirminhalte auf dem Tablet.

Der Octacore-Prozessor wird von 12 GB RAM unterstützt und entspricht 4 GB RAM Plus gegenüber dem vorherigen Modell. Der interne Speicher umfasst wahlweise 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 8.800 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und sollte das Huawei MatePad 11.5 S 2026 leer sein, lässt es sich mit einem 40 Watt starken Netzteil schnell aufladen.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera beheimatet und für Videoanrufe oder Selfies steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Im Kommunikationsbereich werden Wi-Fi 6, Huawei NearLink, USB-C 3.0 und Bluetooth unterstützt. Der Anwender kann den Huawei M-Pencil Pro zur Bedienung verwenden und mit dem Stift auch kreativ werden.

In den zwei Farben Grün und Space Grau ist das Huawei MatePad 11.5 S 2026 mit 256 GB inkl. Stylus und Tastaturhülle für 479 Euro erhältlich. Der Preis für die PaperMatte Edition mit papierähnlichen matten Display und ebenfalls 256 GB kostet 529 Euro.

Eine Variante mit 512 GB Flashspeicher ist geplant, doch der Preis und Verkaufstermin noch nicht bekannt. Wann das Tablet in Deutschland erscheint, darüber veröffentlichte Huawei noch keine Informationen.