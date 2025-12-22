Lesefreundliches Tablet TCL Note A1 Nxtpaper vorgestellt

Das Unternehmen TCL hat sein neues Tablet Note A1 Nxtpaper vorgestellt und hat eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter angekündigt.

Als Besonderheit werden ein lesefreundliches Display ähnlich einem Buch, Stylus-Unterstützung und hilfreiche Funktionen geboten.

Ausstattung TCL Note A1 Nxtpaper

Das neue TCL Note A1 Nxtpaper verfügt über ein Farbdisplay, welches mit der „Liquid Crystal Display-Technologie“ arbeitet und ein Lesegefühl wie bei einem Buch vermitteln soll. Über 16 Millionen Farben lassen sich darstellen. Zur Auflösung sind noch keine Informationen bekannt.

Vor Kratzern soll ein 3A Crystal Shield Glass schützen. Mit einem Stylus sollen sich handschriftliche Notizen wie auf Papier schreiben lassen.

Die KI-Toolbox des Tablets umfasst eine Reihe praktischer Funktionen, wie eine Realtime-Übersetzung, Schreibassistent, Handschriften-Erkennung oder Audio-zu-Text Transkription.

Mikrofone und Co.

Im Gehäuse des TCL Note A1 NxtPaper sind acht Mikrofone verbaut worden. Zum Prozessor wurden keine Informationen veröffentlicht. Die geplante Kickstarter-Kampagne soll der Vorfinanzierung dienen.

Der Preis für das praktische Tablet beläuft sich auf 419 US-Dollar. Wann das TCL Note A1 NxtPaper erhältlich sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Als Zielgruppe werden kreative Anwender angesprochen und Nutzer, die unterwegs gerne Notizen schreiben oder ein Tablet für Meetings suchen.