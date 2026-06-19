Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 Tablet bietet starke Ausstattung

Das lüfterlose Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 ist ein neues leistungsstarkes Tablet mit wasserdichten Gehäuse, langer Akkulaufzeit und guter Reparierbarkeit.

Im Handel kann es für 699 Euro erworben werden.

Ausstattung Lenovo ThinkTab X11 Gen 1

Das verbaute 10,95 Zoll große IPS-Display arbeitet mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung, 276 PPI Pixeldichte und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Eine Eingabe mit Stift wird unterstützt. Als zentrale Recheneinheit dient ein Qualcomm Adreno 810 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM in dem Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 Tablet.

Das Gehäuse ist wasserdicht und daher kann es auch am Strand oder See genutzt werden. Der interne Speicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des wechselbaren Akkus beträgt 10.200 Milliamperestunden und resultiert in beeindruckenden bis zu 20 Stunden Laufzeit, wodurch das Tablet nur alle 2,5 Tage aufgeladen werden muss. Innerhalb weniger Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.

Zwei Lautsprecher sind integriert, die Dolby Atmos unterstützen und eine sehr gute Audiowiedergabe leisten. Ein Lautsprecher oder Kopfhörer lässt sich per 3,5 mm Klinke und Bluetooth 5.4 anschließen. Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden.

Auf der Gehäuserückseite befindet eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6E unterstützt. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Fingerabdrucksensor, Helligkeitssensor, Kompass, OTG, Gyroskop, Miracast, Beschleunigungssensor und NFC. Mobile Navigation ist per GPS, Beidou, GLONASS, Galileo und QZSS möglich.

Das leistungsstarke Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 kostet 699 Euro und hat anspruchsvolle Nutzer als Zielgruppe.