Lenovo Tab Plus Gen 2 Tablet gestartet

In der EU ist das neue Tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 ab sofort mit seinem leistungsstarken JBL-Lautsprechersystem für unter 430 Euro erhältlich.

Lenovo stellte das Modell bereits auf den iF Design Awards im Januar nahezu lautlos der Öffentlichkeit vor.

Ausstattung Lenovo Tab Plus Gen 2

Das verbaute IPS-Display arbeitet bei 12,1 Zoll Größe mit 2.560*1.500 Pixeln Auflösung, HDR10-Unterstützung und Dolby Vision.

Auf der Gehäuserückseite des Lenovo Tab Plus Gen 2 befindet sich das JBL-Lautsprechersystem, was Dolby Atmos bietet und rundherum einen Standfuß in Ringform aufweist und daher die Aufstellung nicht nur hoch, sondern auch quer ermöglicht.

Kamera, Prozessor und Co.

Die Hauptkamera auf der Rückseite arbeitet mit 13 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Als zentrale Recheneinheit dient ein MediaTek Dimensity 7400 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM.

Der interne Speicher umfasst wahlweise 128 GB oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Beim Akku stehen 10.200 Milliamperestunden zur Verfügung, die für bis zu zehn Stunden Laufzeit reichen. Aufgeladen wird er mit maximal 45 Watt innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens.

Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6.

Im Handel kann das Lenovo Tab Plus Gen 2 mit 128 GB für 429 Euro und mit 256 GB für 479 Euro käuflich erstanden werden.