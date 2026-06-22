Kompaktes Tablet Oppo Pad Mini

Das Oppo Pad Mini ist ein neues kompaktes Tablet mit einer guten Ausstattung für den Einsatz im Alltag, Beruf und Freizeit.

Im Handel kann es für rund 640 Euro erworben werden.

Ausstattung Oppo Pad Mini

Das verbaute 8,8 Zoll große AMOLED-Display des neuen Oppo Pad Mini arbeitet mit 2.520*1.680 Pixeln Auflösung, 344 PPI Pixeldichte und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Als CPU im Oppo Pad Mini arbeitet ein schneller Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Octacore-Prozessor mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Die Anschlüsse setzen sich aus einem USB 3.0-Port, HDMI, Display-Port und USB-C zusammen. Ein Helligkeitssensor, Gyroskop, Kompass, OTG, Miracast und Beschleunigungssensor sind verfügbar.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des Oppo Pad Mini belaufen sich auf 8.000 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit 67 Watt innerhalb kurzer Zeit aufgeladen und Schnellaufladung werden unterstützt.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden. Abgerundet wurde das Oppo Pad Mini mit einem Stereolautsprecher, Bluetooth 5.4 und WLAN. Das Tablet arbeitet lüfterlos.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Oppo Pad Mini gut für die Arbeit, Beruf und Freizeit geeignet.