Leistungsstarkes Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra vorgestellt

Das Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ist ein leistungsstarkes Tablet mit erstklassiger Ausstattung für anspruchsvolle Nutzer.

Im Handel kann es für unter 340 Euro erworben werden und ist eine günstige Alternative zu einem iPad.

Welche Ausstattung bietet das Samsung Galaxy Tab S10 Ultra?

Auf dem 14,6 Zoll großen AMOLED-Display des Samsung Galaxy Tab S10 Ultra werden 2.960*1.848 Pixel Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte geboten. Das Gehäuse erfüllt die Schutzklasse IP68 und Gorilla Glass 5 schützt das Display vor Kratzern.

Ein MediaTek Dimensity 9300+ Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als Recheneinheit, mit der auch leistungshungrige Aufgaben wie die Videobearbeitung, Bildbearbeitung, Grafikdesign oder aktuelle Spiele problemlos bewältigt werden können. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte bei Bedarf um maximal 1,5 TB erweiterbar ist.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 11.200 Milliamperestunden, die je nach Nutzung für bis zu zehn Stunden Laufzeit reicht und daher der Akku nur einmal täglich aufgeladen werden muss.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 7 abgedeckt, womit das Tablet mobil gut einsetzbar ist. Die vier Kameras im Samsung Galaxy Tab S10 Ultra arbeiten mit bis zu 13 MP Auflösung für Videoanrufe, Fotos oder Selfies.

Der beigelegte S-Pen ermöglicht es dem Nutzer auf dem Tablet präzise handschriftliche Notizen, Skizzen oder Zeichnungen zu erstellen.

Wer eine preisgünstige Alternative zu einem iPad für Arbeit, Studium oder Alltag sucht, dem kann das Samsung Galaxy Tab S10 Ultra empfohlen werden. Aktuell wird das Tablet für weniger als 340 Euro angeboten. Zwischen den zwei Farben Moonstone Gray und Platinum Silver steht es zur Auswahl.