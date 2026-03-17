Alldocube iPlay 70 Pad Pro auf dem Markt

Der Hersteller Alldocube offeriert mit dem iPlay 70 Pad Pro sein neues Tablet, was ein 2,5K-Display, LTE, Android und gute Ausstattung bietet.

Im Handel kann es für rund 270 Euro erworben werden und ist zur Markteinführung auch günstiger erhältlich.

Ausstattung Alldocube iPlay 70 Pad Pro

Das Alldocube iPlay 70 Pad Pro verfügt über ein 12,1 Zoll großes IPS-Display mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung, 500 Nits Helligkeit und 90 Hertz Bildwiederholrate für eine kristallklare Darstellung aller Inhalte.

Zur Audiowiedergabe sind vier Lautsprecher verbaut worden. Als zentrales Rechenwerk wurde ein MediaTek Helio G100 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM verbaut, wobei der Arbeitsspeicher virtuell auf 16 GB RAM verdoppelt werden kann. Der interne Speicher beträgt 128 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB erweiterbar ist.

Akku, Kommunikation und Kamera

Die Akkukapazität des Alldocube iPlay 70 Pad Pro liegt bei 10.000 Milliamperestunden für eine lange Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit bis zu 33 Watt innerhalb weniger Stunden.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 16 MP Hauptkamera und für Selfies steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Im Kommunikationsbereich werden Dual-Band WLAN, LTE, Bluetooth und GNSS angeboten.

Beim Betriebssystem fiel die Wahl auf Android 16. Per Tastatur kann das Tablet als Notebook-Ersatz eingesetzt werden. Die Tastatur lässt sich als Zubehör optional erwerben.

Auf den Markt ist das Alldocube iPlay 70 Pad Pro ab sofort käuflich zu erwerben.