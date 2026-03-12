iReader Neo 3 Ultra bietet einstellbare Beleuchtung

Das Unternehmen iReader hat seinen neuen E-Reader Neo 3 Ultra gelauncht, der eine einstellbare Beleuchtung, 4 GB RAM, starken Akku und Carta 1300 Display verfügt.

Vorerst kann das Gerät nur in China für umgerechnet rund 190 Euro erworben werden, doch eine Verfügbarkeit in anderen Märkten scheint möglich zu sein.

Ausstattung iReader Neo 3 Ultra

Der iReader Neo 3 Ultra bietet ein Carta 1300 Disply von 6 Zoll Größe mit 300 PPI Pixeldichte, wodurch die Inhalte schwarz-weiß wie in einem Buch dargestellt werden und auch im Sonnenlicht gut ablesbar sind. Auf dem E-Reader lassen sich keine Farbinhalte darstellen.

Die Hintergrundbeleuchtung ComfortLight Pro+ ist in 30 Stufen einstellbar und die Farbtemperatur wählbar. Je nach Umgebungsbeleuchtung ist die Beleuchtung auch einstellbar.

Prozessor, Speicher und Akku

Der Prozessor arbeitet mit acht Kernen und 4 GB RAM, der für den Anwendungsbereich ausreichend stark ist. Beim internen Speicher sind im iReader Neo 3 Ultra 64 GB verfügbar.

Das Gewicht des E-Readers beträgt ca. 150 Gramm und zählt somit zu den leichteren Modellen. Die Akkukapazität umfasst 2.000 Milliamperestunden für eine solide Laufzeit.

Basierend auf seiner Ausstattung spricht der iReader Neo 3 Ultra vor allem preisbewusste Nutzer und Einsteiger an, die einen günstigen E-Reader für den Alltag und Freizeit suchen.