Leistungsstarkes neues Tablet Oppo Pad 5 erschienen

Das neue schnelle Tablet Oppo Pad 5 kann ab sofort für 459 Euro in der Farbe Starlight Black erworben werden.

Technisch bietet es eine leistungsstarke Ausstattung.

Ausstattung Oppo Pad 5

Das verbaute 12,1 Zoll große LCD-Display des Oppo Pad 5 arbeitet mit 2.800*1.980 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfeqeunz und 600 Nits Helligkeit. Bedient wird das Tablet per Hand und mit dem Oppo Pencil 2R, der handschriftliche Notizen, Skizzen und Zeichnungen ermöglicht.

Ein MediaTek Dimensity 7300 Ultra Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als Recheneinheit auf dem Tablet. Der interne Speicher liegt bei 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera in gleicher Auflösung bereit.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität beträgt 10.050 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und sollte der Akku leer sein, wird er mit einem 33 W starken Ladegerät über USB-C schnell aufgeladen.

Im Kommunikationsbereich stehen auf dem Oppo Pad 5 Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6 zur Verfügung und optional 5G bei der Mobilfunkversion. Als Betriebssystem ist ColorOS 16.0 installiert worden.

Das Oppo Pad 5 in der WLAN-Version ist für 459 Euro und die 5G-Variante für 529 Euro jeweils in der Farbe Starlight Black erhältlich.