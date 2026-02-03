Kompaktes Tablet Blackview Link 2

Das Tablet Blackview Link 2 kombiniert ein kompaktes Design mit einer soliden Ausstattung und einem attraktiven Preis.

Als Zielgruppe werden preisbewusste Nutzer angesprochen, die ein kleines Tablet für ihre Zwecke suchen.

Ausstattung Blackview Link 2

Das verbaute 8,7 Zoll bemessende Farbdisplay des Blackview Link 2 arbeitet mit 800*1340 Pixeln Auflösung für eine scharfe Darstellung einfacher Inhalte wie Texte oder Videos. Eingebettet ist das Tablet in einem Metallrahmen, was für eine elegante Optik sorgt.

Ein Unisoc T310 Quadcore-Prozessor dient in Verbindung mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet-PC. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell auf bis zu 12 GB RAM verdreifachen, indem dafür der interne Speicher genutzt wird.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 5.000 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzung in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Innerhalb weniger Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen.

Der Kommunikationsbereich umfasst 5 GHz-WLAN und Bluetooth. Als Betriebssystem ist Android 15 auf dem Blackview Link 2 installiert worden.

Aktuell ist das Blackview Link 2 Tablet auf dem Markt für weniger als 100 Euro erhältlich und dürfte preissensible Einsteiger besonders ansprechen. Basierend auf seiner Ausstattung eignet sich das Modell nur für Videostreaming, Texte lesen, einfaches mobiles Arbeiten oder als Ersatzgerät.