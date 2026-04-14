Amazon Kindle Scribe Colorsoft erschienen

Das Amazon Kindle Scribe Colorsoft ist ein neues Tablet mit farbigen Oxid-Display, was beim Schreiben ein Gefühl wie auf Papier vermittelt.

Bei Amazon kann es ab 649,99 Euro erworben werden und spricht Nutzer an, die gerne unterwegs lesen, kreativ sein oder arbeiten wollen.

Ausstattung Amazon Kindle Scribe Colorsoft

Das verbaute 11 Zoll große Colorsoft-Display des Amazon Kindle Scribe Colorsoft bietet 300 PPI Pixeldichte bei S/W-Darstellung und 150 PPI bei Farbinhalten. Auf dem Display werden Schriften in 16 Graustufen dargestellt. Das Frontlicht ermöglicht das Lesen bei Dunkelheit.

Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 32 oder 64 GB. Eine Akkuladung resultiert in bis zu zwei Monaten Laufzeit, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss. Per WLAN kann mit dem Tablet im Internet gesurft werden.

Notizbuch und KI

Das Amazon Kindle Scribe Colorsoft Tablet hat ein Notizbuch mit KI-Unterstützung und KI-Chat integriert, womit sich Informationen finden lassen, auch wenn der Nutzer die Schlagwörter nicht mehr kennen sollte.

Bedient wird es mit einem Premium-Eingabestift, womit auch Notizen, Zeichnungen, Skizzen, Kommentare oder Markierungen erstellt werden können. Alle Dokumente sind durch die Cloud wie Google Drive oder Microsoft OneDrive stets verfügbar.

Auf den Markt ist das Amazon Kindle Scribe Colorosoft für 649,99 Euro mit 32 GB für 699,99 Euro mit 64 GB Speicher erhältlich.