Motorola Moto Pad 70 Pro feiert Premiere

In Indien präsentierte Motorola mit dem Moto Pad 70 Pro jetzt sein neues Tablet mit Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Octacore-Prozessor, 144 Hertz Display und hoher Akkukapazität.

Das Modell wird vorerst nur in Indien erhältlich.

Was bietet das Motorola Moto Pad 70 Pro?

Das verbaute 13 Zoll gro0e IPS-Display arbeitet mit 3504*2190 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 800 Nits Spitzenhelligkeit, womit alle Inhalte kristallklar auf dem Moto Pad 70 Pro dargestellt werden.

Ein Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentralr Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher umfasst je nach Variante 128 GB oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte um höchstens 2 TB erweiterbar ist.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität beträgt 10.200 Milliamperestunden für einen Arbeitstag Laufzeit und sollte der Akku leer sein, lässt er sich mit 45 Watt schnell aufladen. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit.

Das Lautsprechersystem aus vier Lautsprechern unterstützt Dolby Atmos für eine erstklassige Audiowiedergabe. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 7 abgedeckt. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 16 mit zwei Systemupdates und Sicherheitsupdates für vier Jahre.

In Indien kann das Motorola Moto Pad 70 Pro ab dem 4. Juli 2026 in Pantone Titan für umgerechnet ca. 300 Euro erworben werden. Wann und zu welchen Preis das Tablet weltweit erscheint ist nicht bekannt.