Huawei MatePad 12 X2025 zum Verkaufsstart mit M-Pencil Pro

Der chinesische Konzern Huawei hat den Verkauf seines neuen Tablets Huawei MatePad 12 X2025 in Deutschland gestartet.

Zur Markteinführung erhalten Käufer den Stylus M-Pencil Pro kostenlos dazu.

Ausstattung Huawei MatePad 12 X2025

Das Huawei MatePad 12 X2025 verfügt über ein 12 Zoll großes PaperMatte-Display mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung, 1.000 Nits Helligkeit und bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine gute Lesbarkeit aller Inhalte wie bei einem Buch. Die Reflexionen wurden gegenüber dem Vorgängermodell minimiert.

Im metallischen Unibody-Gehäuse befindet ein Kirin T92B Octacore-Prozessor mit 12 GB RAM, 256 GB Speicherplatz, einer 50 MP Hauptkamera und 8 MP Frontkamera. Der interne Speicher kann per microSD-Karte erweitert werden.

Als Betriebssystem ist HarmonyOS 4.3 aufgespielt worden, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi sind verfügbar. Der M-Pencil Pro Stylus arbeitet mit 16.384 Druckstufen für Zeichnungen, Skizzen und handschriftliche Notizen auf dem Tablet.

Preis und Verfügbarkeit

Bei Huawei ist das Huawei MatePad 12 X2025 ab sofort für 649 Euro in den zwei Farben Grün und Weiß erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es 10 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis.

Wenn der Kauf bis zum 4. November 2025 erfolgt, gibt es den bereits erwähnten Huawei M-Pencil Pro, drei Jahre Herstellergarantie und die Nearlink Maus kostenlos dazu. Die Box beinhaltet eine Tastatur, womit das Tablet in ein kleines Notebook umgewandelt werden kann.