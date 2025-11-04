Einsteiger-Tablet Lenovo Idea Tab bietet umfangreiche Ausstattung

Das Einsteiger-Tablet Lenovo Idea Tab verfügt für derzeit deutlich unter 180 Euro über eine umfassende Ausstattung.

Das Tablet unterstützt die Eingabe mit einem Stylus, GPS und einen schnellen Prozessor.

Ausstattung Lenovo Idea Tab

Beim verbauten 11 Zoll großen IPS-Display des Lenovo Idea Tab wird mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. Die Bedienung kann mit den Fingern, Stylus und einer per Bluetooth angeschlossenen Tastatur erfolgen.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein Mediatek Dimensity 6300 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM in dem Tablet, der besonders gut für allgemeine Aufgaben wie Surfen, Textverarbeitung, Streaming oder älteren Spielen geeignet ist. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkuakapazität im Lenovo Idea Tab liegt bei 7.040 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku per USB-C innerhalb weniger Stunden.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Mobile Navigation wird per GPS, Galileo und GLONASS geboten. Vier Lautsprecher mit Dolby Atmos und als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden.

Im Handel ist das Lenovo Idea Tab derzeit für unter 180 Euro erhältlich und spricht preisbewusste Anwender als Zielgruppe an.