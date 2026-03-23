Grafiktablet XPPen Artist Pro 27 Gen 2 erschienen

Das Unternehmen XPPen hat sein neues Grafiktablet XPPen Artist Pro 27 Gen 2 gelauncht, was über ein 4K-Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und einen Stylus mit 16.000 Druckstufen verfügt.

Erhältlich ist das Tablet für rund 2.000 Euro mit Designern, Grafikern und Kreativen als Zielgruppe.

Ausstattung XPPen Artist Pro 27 Gen 2

Das XPPen Artist Pro 27 Gen 2 Grafiktablet bietet ein 26,9 Zoll LCD-Display mit 3.840*2.160 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 5 Milisekunden Reaktionszeit.

Besonders die hohe Bildwiederholrate und Farbwiedergabe sind für Kreative ein starker Pluspunkt. Auf dem Display werden 1,07 Milliarden Farben dargestellt und mit der X-Touch-Lösung, verbunden mit dem Dual-Stylus sind flüssige Arbeiten möglich.

Die Bedienung des XPPen Artist Pro 27 Gen 2 erfolgt mit den Fingern und dem Dual-Stylus X3 Pro, der 16.000 Drucktstufen, 60 Grad Neigungserkennung und um 26 Grad geneigte Spitze für Zeichnungen, Skizzen und Malereien bietet.

Preis und Verfügbarkeit

Im XPPen Onlineshop wird das XPPen Artist Pro 27 Gen 2 Grafiktablet zur Markteinführung mit 100 Euro Rabatt für 1.899 Euro angeboten.

Die Käufer erhalten das Tablet mit dem X3 Pro-Stylus, mit dem Kunstwerke exakt gezeichnet werden können. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Bedienpanel gibt es für den Anwender einen Schnellzugriff auf regelmäßig verwendete Werkzeuge.

Als Zielgruppe werden Zeichner, Designer, Grafiken und kreative Nutzer angesprochen, die daheim oder im Büro ihre künstlerischen Aufgaben realisieren wollen.