Preiswertes Tablet Teclast P33 erschienen

Das Teclast P33 ist ein neues Tablet für preisbewusste Nutzer, was über eine solide Ausstattung verfügt.

Das Einsteiger-Tablet kann ab sofort für weniger als 90 Euro erworben werden.

Ausstattung Teclast P33

Das IPS-Display des Teclast P33 arbeitet mit 1.280*800 Pixeln Auflösung bei 10,1 Zoll Größe und arbeitet mit 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Es unterstützt Widevine L1, weshalb Streaminginhalte in voller Auflösung wiedergegeben werden können.

Als zentrale Recheneinheit läuft ein Allwinner A333 Prozessor in dem Tablet, der mit fünf Kernen arbeitet und von 3 GB RAM unterstützt wird. Der interne Speicher beträgt 64 GB, der per microSD-Karte um maximal 1 TB ausgebaut werden kann.

Akku, Betriebssystem und Co.

Die Akkukapazität umfasst 6.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 10 Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit einem 10 Watt starken Ladegerät innerhalb einiger Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 10 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 2 MP Frontkamera bereit. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN unterstützt. Beim Betriebssystem fiel die Wahl auf Android 15 Go, womit ein Zugriff auf den Google Play Store besteht.

Im Handel kann das Teclast P33 ab sofort für unter 90 Euro erworben werden.