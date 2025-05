Zwei neue Tablets Acer Iconia Tab V11 und V12 erschienen

Die zwei neuen Tablets Acer Iconia Tab V11 und V12 sind vor wenigen Tagen vorgestellt worden, die ab August erworben werden können.

Das Acer Iconia Tab V11 kostet 199 Euro und für 249 Euro wird das größere Schwestermodell V12 offeriert.

Ausstattung Acer Iconia Tab V11

Technisch verfügt das Acer Iconia Tab V11 über ein 10,92 Zoll großes Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, während es beim Iconia Tab V12 bei 11,97 Zoll Displaygröße 2.000*1.200 Pixeln an Auflösung sind. Eine Bedienung ist auch mit dem optional erhältlichen Stylus möglich.

In beiden Tablets läuft als zentrale Recheneinheit ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 8.000 Milliamperestunden, was je nach Nutzungsverhalten in acht bis zehn Stunden Laufzeit resultiert. Das Gehäuse wurde aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und als praktischer Ständer dient eine magnetische Folio-Tasche.

Auf der Gehäusevorderseite der zwei Tablet-Modelle ist eine 5 MP Frontkamera für Selfies oder Videoanrufe integriert worden und für Videos oder Fotos steht eine 8 MP Hauptkamera bereit.

Geeignet sind das Acer Iconia Tab V11 und Acer Iconia Tab V12 für Streaming, Mails, Internet-Surfen, Textverarbeitung und Zeichnen.

Interessierte Nutzer können das neue Acer Iconia Tab V11 ab 199 Euro erwerben und das Acer Iconia Tab V12 wird zum Einstiegspreis von 249 Euro angeboten, wie es in Acers Pressemitteilung steht.