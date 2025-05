Neues Huawei MatePad Pro 12.2 2025 bietet Tandem-OLED

Das chinesische Unternehmen Huawei hat mit dem MatePad Pro 12.2 2025 ein neues Tablet mit Tandem-OLED und PaperMatte vorgestellt.

Der Verkaufsstart beginnt Ende Juni 2025 für 849 Euro.

Ausstattung Huawei MatePad Pro 12.2 2025

Das Tandem-OLED Display des Huawei MatePad Pro 12.2 2025 arbeitet bei 12,2 Zoll Größe mit 2.880*1.840 Pixeln Auflösung und einer starken Helligkeit. Es handelt sich um ein PaperMatte-Display, was einen E-Book-Modus und Augenkomfort-Modus bietet.

Ein Kirin T92 Octacore-Prozessor dient in dem Tablet als zentrale Recheneinheit in Kombination mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher beträgt wahlweise 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 10.100 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 14 Stunden Laufzeit. Per Bluetooth kann das Huawei MatePad Pro 12.2 2025 mit dem Glide Keyboard verbunden werden und verwandelt das Tablet in ein kleines Notebook.

Bedient werden kann das Tablet auch mit dem M-Pencil, womit handschriftliche Notizen, Skizzen und Zeichnungen erschaffen werden können. Die Kommunikationsstandards WLAN und Bluetooth werden unterstützt.

Die Markteinführung startet Ende Juni für 849 Euro mit 256 GB internen Speicher und Tastatur. Die zweite Variante des Huawei MatePad Pro 12.2 2025 mit PaperMatte-Display kostet 999 Euro. Als Zielgruppe werden Nutzer angesprochen, die ein starkes Tablet für ihren Alltag, Beruf oder Freizeit suchen.