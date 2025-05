Xiaomi Pad 7 Ultra bietet nagelneuen XRing 01 ARM-Chip

Das neue Tablet Xiaomi Pad 7 Ultra verfügt über den selbstentwickelten ARM-Chip XRing 01, Notch und einen 14 Zoll großen OLED-Display.

Der Chip wird als enorm leistungsstark eingeschätzt.

Ausstattung Xiaomi Pad 7 Ultra

Das Xiaomi Pad 7 Ultra arbeitet mit dem brandneuen XRing 01 ARM-Chip, einem 3 nm Prozessor mit zehn Kernen und einem ARM Immortalis G925 Grafikchipsatz, der mit 16 Kernen arbeitet.

Das verbaute AMOLED-Display bietet bei 14 Zoll Größe eine Auflösung von 3.200*2.136 Pixeln, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 1.600 Nits HDR-Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Vor Kratzern schützt Gorilla Glass 5.

Kamera, Akku und Co.

Als Hauptkamera dient eine 50 MP Frontkamera und für Selfies oder Videoanrufe gibt es eine 32 MP Frontkamera in einer wenig dezenten Notch. Die Tastaturhülle ist aus Aluminium gefertigt worden, womit sich das Xiaomi Pad 7 Ultra in Kombination mit dem optional erhältlichen Stylus als Notebook-Ersatz eignen soll.

Als Betriebssystem ist HyperOS 2 installiert worden, welches mit einer Reihe Multitasking-Optimierungen aufwartet. Die Akkukapazität beträgt 12.000 Milliamperestunden und ergibt bis zu 10 Stunden Laufzeit. Der Akku lässt sich per USB-C mit maximal 120 Watt aufladen.

Der Audiobereich umfasst einen Quad-Lautsprecher, Wi-Fi 7 wird unterstützt und ein USB-C 3.2 Gen 2 Anschluss geboten. Rund 609 Gramm wiegt das Tablet und zählt damit zu den Mittelgewichten.

In China ist das Xiaomi Pad 7 Ultra für umgerechnet rund 700 Euro mit 12 GB RAM und 256 GB Flashspeicher erhältlich, während für das Topmodell mit 16 GB RAM und 1 TB Flashspeicher für über 900 Euro aufwartet. Wann und zu welchen Preisen das Tablet weltweit startet, darüber sind noch keine Informationen veröffentlicht worden.