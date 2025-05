OnePlus Pad 2 Pro in Deutschland per Direktimport auf den Markt

Das nagelneue OnePlus Pad 2 Pro ist ein Tablet der Oberklasse und kann ab sofort in Deutschland als Direktimport erworben werden.

Auf technischer Seite wird eine erstklassige Ausstattung für die Nutzer geboten.

Ausstattung OnePlus Pad 2 Pro

Beim verbauten 13,2 Zoll großen IPS-Farbdisplay wird mit 3.392*2.400 Pixeln Auflösung gearbeitet, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 900 Nits Helligkeit geleistet.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 oder 16 GB RAM als zentrales Rechenwerk in dem OnePlus Pad 2 Pro Tablet. Der interne Speicher liegt wahlweise bei 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Kamera, Akku und Co.

Auf der Gehäusevorderseite befindet sich eine 8 MP Frontkamera für Videoanrufe und Selfies, während die 13 MP Hauptkamera in ein Kameramodul in Pillenform integriert wurde.

Die Akkukapazität des OnePlus Pad 2 Pro beläuft sich auf 12.140 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit einem 67 Watt starken Netzteil wieder aufgeladen. Vier Lautsprecher stehen zur Verfügung, die Arbeit mit einem Stylus und Gesichtserkennung werden unterstützt.

Basierend auf Android 15 ist ColorOS als Betriebssystem installiert worden. Mobile Navigation steht einem per Dualband-GNSS bereit, weshalb das Tablet zum Beispiel im Auto als Navigationsgerät eingesetzt werden kann.

Das OnePlus Pad 2 Pro ist mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher ab 567 Euro im Direktimport erhältlich. Die Zielgruppe sind Anwender, die ein leistungsstarkes Tablet zu einem erschwinglichen Preis suchen.