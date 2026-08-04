Preiswertes Tablet TCL Tab A1 Plus NxtPaper vorgestellt

In den USA präsentierte TCL sein neues preisgünstiges Tablet Tab A1 Plus NxtPaper vor, was ein Metallgehäuse und hohe Akkukapazität bietet.

Gegenüber Staub und Wasser ist das Gerät durch den IP54-Standard resistent.

Ausstattung TCL Tab A1 Plus NxtPaper

Das neue TCL Tab A1 Plus NxtPaper verfügt über ein 12,2 Zoll IPS-Display mit 2.400*1.600 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 500 Nits Helligkeit für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Mit dem T-Pen 2 lässt sich das Tablet zum Zeichnen, Skizzieren, schreiben und für Notizen verwenden.

Ein Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2-Chip arbeitet in Kombination mit 6 GB RAM als Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beträgt 256 GB, der via microSD-Karte um maximal 2 TB ausgebaut werden kann.

Die Akkukapazität beträgt 10.000 Milliamperestunden für eine lange Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku wird mit 33 Watt per USB-C.

Kamera, Betriebssystem und Co.

Auf der Gehäusefrontseite befindet sich eine 8 MP Frontkamera und eine Hauptkamera mit gleicher Auflösung auf der Rückseite.

Das Unibody-Metallgehäuse bietet durch IP54-Schutz eine Resistenz gegenüber Spritzwasser und Staub. Abgerundet wurde die Ausstattung mit vier Lautsprechern, zwei Mikrofonen, Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 5.

Das nagelneue TCL Tab A1 Plus NxtPaper ist ab sofort in den USA für 399 US-Dollar in der Farbe Aerolite Grey erhältlich. Wann und zu welchen Preis das Tablet in Europa und Deutschland erscheint ist nicht bekannt.