Bigme B10 E-Ink Tablet mit 12 GB RAM vorgestellt

Das Unternehmen Bigme hat sein Farb E-Ink Android-Tablet Bigme B10 in China mit 12 GB RAM gelauncht.

Wann das Modell international startet ist nicht bekannt.

Bigme B10 mit 12 GB RAM

Seit Februar 2026 ist das Farb E-Ink Tablet Bigme B10 mit 8 GB RAM erhältlich, was jetzt um ein Modell mit 12 GB RAM erweitert wurde und vorerst nur in China erworben werden kann. Der interne Speicher beläuft sich weiterhin auf 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Das E-Ink Kaleido 3-Display bietet bei 10,3 Zoll Grö0e eine spiegelfreie Oberfläche, einstellbare Frontbeleuchtung und Stylus-Unterstützung. Bedient wird das Tablet auch mit einem Stylus, der 4.096 Druckstufen bietet.

Akku, Prozessor und Co.

Der verbaute Octacore-Prozessor des neuen Bigme B10 wird von 12 GB RAM unterstützt. Auf der Gehäuserückseite liegt eine 20 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit acht Mikrofonen, Fingerabdrucksensor, Stereolautsprecher, 4G LTE, Bluetooth 5.3, WiFi 6, NanoSIM-Kartenslot und USB-C Port. Eine zusätzlich erhältliche Tastaturhülle verwandelt das E-Ink-Tablet in ein kompaktes Notebook.

In China ist das Bigme B10 ab sofort für umgerechnet etwa 640 Euro erhältlich. Die weltweite Variante mit 8 GB RAM kostet zirka 510 Euro.