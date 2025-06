Leistungsstarkes Tablet Nubia Pad Pro in Deutschland vorbestellbar

In Deutschland kann das neue leistungsstarke Tablet Nubia Pad Pro ab 419 Euro vorbestellt werden und bis zum 24. Juni 2025 gibt es eine Schutzhülle dazu.

Die Zielgruppe sind anspruchsvolle Anwender, die unterwegs arbeiten, surfen oder Entertainment genießen wollen.

Ausstattung Nubia Pad Pro

Das brandneue Nubia Pad Pro Tablet verfügt über ein 10,9 Zoll großes TFT-Display mit 2.880*1.800 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildfrequenz und 840 Hertz Touchabfrage.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octacore-Prozessor arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem Tablet-PC, unterstützt von 8 oder 16 GB RAM. Der interne Speicher beläuft sich je nach Modell auf 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des Nubia Pad Pro liegt bei 10.100 Milliamperestunden, was in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultiert. Der Akku wird mit dem 66 Watt starken Ladegerät innerhalb weniger Stunden aufgeladen.

Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.4 und WiFi 6, weshalb das Tablet vielseitig einsetzbar ist. Ein USB-C Port steht zum Anschluss eines Kopfhörers und Datenübertragung zur Verfügung. Die Hauptkamera arbeitet mit 20 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 13 MP Frontkamera bereit. Abgerundet wurde die Ausstattung mit vier Lautsprechern. Als Betriebssystem wurde MyOS15.0 installiert.

Die erste Variante des Nubia Pad Pro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 419 Euro, während die zweite Ausführung mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher preislich bei 489 Euro liegt und das Topmodell mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher für 579 Euro erhältlich ist. Zur Auswahl steht das Tablet in den zwei Farben Schwarz und Silber.